افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا تصفيات بطولة جنوب الصعيد لذوى الاحتياجات الخاصه من رياضي محافظات( قنا وسوهاجو اسوان والبحر الأحمر) المؤهلة لتصفيات الجمهورية فى العاب تنس الطاولة ، العاب القوى، رفع الأثقال والكرة الطائرة.

ورافق المحافظ محمد الفنجرى وكيل مديرية الشباب والرياضة وعدد من اعضاء مجلس النواب وبمشاركة 122 لاعبا .

وفى كلمته رحب الهجان بالفرق المشاركة وتمنى لهم مزيد من التقدم واعتبر أن الجميع من أبناء الصعيد هم الفائزون ،وأكد أن المحافظة لا تدخر اى مجهود لرفعة وازدهار المحافظة وأنشطتها فى كافة المجالات سواء الاجتماعية أو الرياضية.

من جانبه قال محمد جابر مدير مشروعات بمديرية الشباب والرياضة ، أن هذا اللقاء بعد بمسابة عرس رياضى للتأكيد على اللحمة الرياضية والاجتماعية لشريحة مهمة من أبناء الوطن ، مشيرا إلى أن المديرية لديها عدد من المشروعات والبرامج الهادفة لابنائنا زوى الاحتياجات الخاصه .