انطلاق مبادرة "فود أفنيو" للشركات الصغيرة والمتوسطةالخميس، 20 ابريل 2017 05:35 م
بمشاركة أكثر من 500 شركة عارضة يمثلون كبرى الشركات المحلية والعالمية المستوردة للمواد الغذائية والحاصلات الزراعية وتكنولوجيا التصنيع الغذائى في معرضي فوود أفريكا (المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات) و المعرض الأفريقي الدولى للتصنيع الغذائي خلال الفترة من 22-24 أبريل الحالي، تنطلق مبادرة Food Avenue، وهي مبادرة جديدة لغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بالتعاون مع مبادرة التجارة الخضراء – اليونيدو ومشروع فاس الزارعى التابع للمعونة الامريكية .
وتستهدف المبادرة في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية بالإضافة إلى المصدرين الجدد، وإلى جانب مشاركتهم في هذه المبادرة، سيستمتع المستفيدين بخدمات مختلفة لبناء القدرات، والحصول على التمويل، والمشاركة في الدورات الفنية وورش العمل وكذلك الاجتماع مع المشترين الدوليين والمحليين.
ومن المقرر أن تستضيف مبادرة فوود أفنيو في مصر حوالي 30 شركة تقدم الأغذية المصنعة مثل المربى والمكرونة والعصير ومنتجات الألبان وكذلك المحاصيل الزراعية مثل العنب والرمان والخرشوف والفلفل والطماطم.
يذكر أن معرض “فوود أفريكا” يعقد تحت سقف واحد فى نفس التوقيت مع معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي، ليشكلا معاً أكبر تجمع للصناعات الغذائية في مصر يشمل 6 قطاعات رئيسية (الصناعات الغذائية / الحاصلات الزراعية / منتجات الأسماك / مدخلات الإنتاج / تكنولوجيا التصنيع الغذائي / التعبئة والتغليف) حيث يقام الحدث على مساحة 17 ألف متر مربع فى حضور أكثر من 500 شركة عارضة يمثلون كبرى الشركات المصرية المصنعة للغذاء وتكنولوجيا التصنيع الغذائى و التعبئة والتغليف بالإضافة إلى مشاركات دولية من أكثر من 30 دولة أهمهم إيطاليا، أسبانيا، بولندا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة ، الهند، اليونان، نيجيريا، كينيا ودول أخرى.
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