نشر المطرب خالد سليم صورة فى ذكرى ميلاد والده الذي رحل عن عالمنا منذ أكثر من شهر.

ونشر خالد الصورة عبر موقع «أنستجرام»، وعلق على الصورة وكتب: «عيد ميلاد والدي الله يرحمه كان ١٦ ابريل .. الله يرحمك يا والدي و يحسن إليك و يغفر لك و يسامحك و يرفع عنك .. و كل امواتنا .. اللهم آمين .. واحشني يا والدي».

والد خالد سليم رحل في 16 مارس الماضي بعد معاناة مع المرض، وحضر العزاء عدد كبير من الفنانين ومنهم الفنان عمرو دياب، ويسرا.