أكدت مواقع مهتمة بمجال التكنولوجيا أن الخبراء في فيس بوك يطورون طريقة جديدة لمساعدة الصم على سماع الأصوات عن طريق الجلد!

ووفقا لموقع TechCrunch، قال أحد المسؤولين في قسم تطوير البرمجيات في فيسبوك إن “الخبراء في الشركة يعملون على تطوير تقنية جديدة قادرة على مساعدة فاقدي السمع، حيث ستعمل على استقبال اهتزازات الأصوات ونقلها عن طريق الجلد إلى الدماغ ليفسرها دون الحاجة إلى نقل الاهتزازات عن طريق أعضاء السمع في الجسم”.

وأضاف المسؤول أن “الاختراع المستقبلي يمكن أن يساعد الصم الذين لا يستطيعون الخضوع لجراحة حلزون الأذن، هذا الجهاز بمثابة طريقة بريل التي تمكن العميان من القراءة عن طريق اللمس”.

يذكر أن فيس بوك كانت قد صرحت في وقت سابق من العام الجاري أن الخبراء في الشركة يعملون على تطوير العديد من التقنيات، منها أجهزة ستكون قادرة على “قراءة الأفكار والتخاطر الإلكتروني”.