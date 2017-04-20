مارك زوكربيرج يتعهد بمنع تكرار "بث القتل" عبر فيس بوكالخميس، 20 ابريل 2017 05:23 م
قدم الرئيس التنفيذي لفيس بوك مارك زوكربيرج تعازيه لأسرة الرجل الذي قتل مؤخرا في شريط فيديو تم نشره على الشبكة الاجتماعية، ووعد ببذل المزيد من الجهد لإزالة المواد العنيفة من الموقع.
وأظهر فيديو نشر الأحد الماضي عبر فيسبوك، رجلا من أوهايو يدعى ستيف ستيفنز، المشتبه به في قتل، روبرت غودوين، البالغ من العمر 74 عاما، على رصيف في مدينة كليفلاند التابعة لولاية أوهايو، قبل أن يهرب في سيارة، ويبث فيديو لجريمته على “فيسبوك”، وظل فيديو وفاة غودوين متواجدا على فيسبوك لأكثر من ساعتين.
وتحدث زوكربيرغ خلال مؤتمر المطورين F8 الذي عقدته فيسبوك الثلاثاء 18 أبريل، عن أن شركته ستبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع حوادث مثل حادث القتل الذي وقع الأحد.
وخلال خطابه، تحدث زوكربيرغ عن خطط الشركة للكشف عن منتجات “للحفاظ على سلامة المجتمعات”، قائلا “لدينا الكثير لنفعله هنا”، مضيفا “قلوبنا مع عائلة وأصدقاء روبرت غودوين، لدينا الكثير من العمل وسوف نبذل كل ما في وسعنا لمنع المآسي مثل ما حدث معه”.
وكانت شركة فيسبوك قد أصدرت، الاثنين، بيانا توضح من خلاله كيفية التعامل مع المحتوى العنيف والسماح لهم بالإبلاغ عن المحتوى الذي ينتهك سياسات فيسبوك “بسهولة وبأسرع وقت ممكن”.
وكان ستيفنز قد نقل جريمة قتله غودوين مباشرة عبر خدمة “فيسبوك لايف” في مدينة كليفلاند الأميركية، حيث أطلق الرصاص على رأسه، بعد أن طلب منه مناداة اسم “جوي لين” وهو اسم صديقة ستيفنز السابقة.
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