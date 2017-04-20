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افتتاح المعرض السادس لمستلزمات ومعدات الدواجن والماشية بالمنيا
محافظ المنيا اللواء عصام البديوي

افتتاح المعرض السادس لمستلزمات ومعدات الدواجن والماشية بالمنيا

الخميس، 20 ابريل 2017 05:18 م
خاص: محيط

افتتح محافظ المنيا عصام البديوي اليوم الخميس المعرض السادس لمستلزمات ومعدات الدواجن والماشية والأعلاف والأدوية البيطرية بعنوان (اجريفيتيا المنيا) ، والذي تنظمه الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الداجنة بالمحافظة ويستمر لمدة يومين.

وقال المحافظ : إن هذا المعرض يمثل فرصة متميزة لجذب المستثمرين حيث إن المحافظة مؤهلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتتسع للعديد من الاستثمارات والأفكار الجديدة في كافة المجالات وعلى أتم استعداد لتقديم كل سبل الدعم والمساندة وتسهيل الإجراءات اللازمة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين من أجل الاستثمار في مجال الثروة الداجنة على أرض المحافظة.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 13 ألفا و500 فدان غرب مركز ومدينة أبوقرقاص لإقامة مدينة داجنة متكاملة الأركان تتسع لكل المستثمرين بأفكارهم ومشروعاتهم في مجال الثروة الداجنة، كما أنها ستتيح دراسة مدى إمكانية إقامة مصنع للأدوية البيطرية.

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