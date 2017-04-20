ظاهرة غريبة ومثيرة للقلق في أجهزة ماك بوك الجديدة!!الخميس، 20 ابريل 2017 05:15 م
ذكرت تقارير جديدة أن بعض مستخدمي أجهزة ماك من آبل، سمعوا صوتا غريبا صادرا من جهاز ماك بوك برو.
وسمع عدد من المستخدمين صوت “تفرقع” صادر عن الجهاز، يشبه ذاك الناتج عند الضغط على زجاجة بلاستيكية.
وعلى الرغم من أن السبب لم يحدد بعد، ولكن تكهن المستخدمون أن الحرارة هي السبب، فإما أن ينتج عنها إجهاد الكمبيوتر المحمول، أو ذوبان الغراء حول المفصلات.
وكشفت آبل النقاب عن عملية إصلاح جذري لجهاز ماك بوك، في أكتوبر الماضي، حيث أضافت شركة كوبرتينو، منافذ USB-C، وشاشات ذكية تعمل باللمس، هذا وأُزيل الرنين iconic، لضمان العمل بشكل هادئ، ولكن يبدو أن هنالك ضوضاء غريبة صادرة عن الجهاز، عطلت الميزة الأخيرة.
ونشر المستخدمون معلومات عن هذه المشكلة على موقع آبل، أملا في الحصول على إجابة أو حلا للمشكلة.
وذكر أحد المستخدمين أن جهاز ماك بوك برو إصدار عام 2016، يعاني من هذه المشكلة، وهو يأتي بشاشة عرض قياس 15 إنش، كما أن الصوت غير مرتفع جدا، ولكنه مسموع بشكل واضح.
وقام أحد المستخدمين بالاتصال مباشرة مع آبل، التي لم تتمكن من التوصل إلى سبب واحد لهذه الضوضاء، هذا وقام آخر بأخذ الجهاز إلى متجر الشركة لمعرفة سبب المشكلة، حيث طلبوا منه استبدال الغلاف السفلي بأكمله مقابل 130 دولار.
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