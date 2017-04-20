أول هواتف لينوفو بتقنية 3D يطرح في روسيا

أعلنت شركة لينوفو لصناعة الإلكترونيات عن إطلاق هاتف Phab 2 Pro في روسيا، والذي يعتبر أول هاتف ذكي مزود بتقنية “تانغو”، التي تدعم ميزات الرؤية الافتراضية ثلاثية الأبعاد.

وعن أهم الميزات التقنية للهاتف الجديد قال الخبراء في الشركة أن الجهاز مزود بـ:

- شاشة بقياس 6.4 بوصة، بدقة عرض QHD 2560/1440 تدعم خاصية Assertive Display.

- معالج ثماني النوى من نوع Qualcomm Snapdragon 652.

- ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية بحجم 64 غيغابايت، فضلا عن مأخذ لبطاقات ذاكرة إضافية من نوع microSD.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وخلفية بدقة 16 ميغابكسل مزودة بتقنيات تدعم خاصية “رؤية” الواقع الافتراضي.

كما سيعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 6.0 Marshmallow.