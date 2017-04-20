قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين إن النقابة على استعداد لتقديم دور استشاري في اختيار الهيئة الوطنية للصحافة لقيادات الصحف القومية التي يتم بحثها في الوقت الحالي إلا أنه لم يطلب منها ذلك ..مشددا على أهمية هذا الدور من منطلق أن قيادات الصحف القومية من أبرز شئون النقابة.

وأوضح سلامة ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ردا على سؤال عما إذا كان لم يطلب منه القيام بهذا الأمر نظرا لكونه من بين المرشحين لتولي منصب قيادي بمؤسسة الأهرام ، قائلا : “قد يكون”.

وعن رأيه في الاستقالة المسببة التي تقدم بها أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام والتي قبلتها أمس الهيئة الوطنية للصحافة .. قال سلامة “ليس لدي تعليق ..وكنت أتمنى الانتظار نظرا لأن التغييرات قادمة خلال أسبوع أو عشرة أيّام وربما أسبوعين على أقصى”.. تقدير متسائلا عن مغزى الاستقالة في هذا التوقيت.