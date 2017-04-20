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يوتيوب يسهل شروط استخدام ميزة البث المباشر
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يوتيوب يسهل شروط استخدام ميزة البث المباشر

الخميس، 20 ابريل 2017 05:11 م

لم يمر وقت طويل على إتاحة البث المباشر على يوتيوب عبر الهواتف الذكية، الأمر الذي تطلب وجود 10 آلاف مشترك على القناة على الأقل لتفعيل الميزة.

إلا أن تطبيق يوتيوب يقدم اليوم ميزة البث المباشر للمستخدمين الذين لديهم ما لا يقل عن ألف مشترك، على القنوات الخاصة.

ويذكر أن البث المباشر على قناة يوتيوب الخاصة، سهل جدا في حال توافر المتطلبات اللازمة، حيث يمكنك الانتقال ببساطة إلى أدوات “Creator Studio”، لتفعيل البث المباشر.

وقام يوتيوب بتقليل العدد المطلوب من المشتركين في القنوات الخاصة، من أجل الدخول في منافسة قوية مع فيسبوك، الذي يقدم خدمة “فيسبوك لايف”.

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