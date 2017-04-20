طالب المجلس التنفيذي لمحافظة سوهاج في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم وكلاء وزارات الزراعة والتموين ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمراقبة عملية تداول محصول القمح وتوريده إلى الشون والصوامع الحكومية المخصصة لذلك بنطاق المحافظة، وضبط أي شخص بحوزته أي كميات من القمح غير مرخص له بحملها وتسليمه إلى الشرطة، وذلك ضمانا لعدم التلاعب في عمليات توريد القمح.

وأوضح المحافظ خلال الاجتماع أنه أصدر توجيهاته بتسهيل عملية استلام القمح من المزارعين وقيام غرفة العمليات بديوان عام المحافظة بالمتابعة لحل أية مشكلات أوعقبات قد تحدث خلال عمليات التوريد .. مشيرا إلى أن عمليات توريد المحصول لشون وصوامع القمح الحكومية بمختلف مراكز المحافظة بدأت أمس ، وتم توريد 8 أطنان و380 كيلو جراما من القمح بصومعة مركز البلينا .

من جانبه قال وكيل وزارة الزراعة بسوهاج مراد المهندس إن سعر أردب القمح هذا العام يتراوح سعره حسب خلوه من الشوائب ودرجة نظافته بين 555 جنيها و 575 جنيها .. مشيرا إلى أنه تم فتح جميع الشون والصوامع بنطاق المحافظة لاستقبال توريد القمح من المزارعين ، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 197 ألفا و500 فدان .