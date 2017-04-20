رقابة مشددة على عملية تداول محصول القمح وتوريده بمحافظة سوهاجالخميس، 20 ابريل 2017 05:15 م
طالب المجلس التنفيذي لمحافظة سوهاج في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم وكلاء وزارات الزراعة والتموين ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمراقبة عملية تداول محصول القمح وتوريده إلى الشون والصوامع الحكومية المخصصة لذلك بنطاق المحافظة، وضبط أي شخص بحوزته أي كميات من القمح غير مرخص له بحملها وتسليمه إلى الشرطة، وذلك ضمانا لعدم التلاعب في عمليات توريد القمح.
وأوضح المحافظ خلال الاجتماع أنه أصدر توجيهاته بتسهيل عملية استلام القمح من المزارعين وقيام غرفة العمليات بديوان عام المحافظة بالمتابعة لحل أية مشكلات أوعقبات قد تحدث خلال عمليات التوريد .. مشيرا إلى أن عمليات توريد المحصول لشون وصوامع القمح الحكومية بمختلف مراكز المحافظة بدأت أمس ، وتم توريد 8 أطنان و380 كيلو جراما من القمح بصومعة مركز البلينا .
من جانبه قال وكيل وزارة الزراعة بسوهاج مراد المهندس إن سعر أردب القمح هذا العام يتراوح سعره حسب خلوه من الشوائب ودرجة نظافته بين 555 جنيها و 575 جنيها .. مشيرا إلى أنه تم فتح جميع الشون والصوامع بنطاق المحافظة لاستقبال توريد القمح من المزارعين ، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 197 ألفا و500 فدان .
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
وزير الصحة: نفقات العلاج المجاني تصل إلى مليار جنيه سنويا
أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أنه جاري العمل على ميكنة كل ما يخص الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية. وأعلن عماد الدين في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أذاعته ...Thu, 20 Apr 2017 11:03:37 GMT
-
البورصة تلغى كل تعاملات "أورانج" أمسThu, 20 Apr 2017 09:28:46 GMT
-
المتحدث العسكرى: مقتل 19 تكفيريا في قصف جوي بشمال ووسط سيناء
أعلن المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة ، أن القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير عدد من البؤر الإرهابية ، فضلا عن تدمير 4عربات ربع نقل خاصة العناصر التكفيرية ، ...Thu, 20 Apr 2017 10:13:35 GMT
-
اليوم.. استئناف دعوى تطالب باتفيذ بنود وثيقة سد النهضة - محيط
تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من ممدوح حمزة والتي تطالب بتنفيذ ...Thu, 20 Apr 2017 07:58:18 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
بدء تركيب أول عشر بوابات ذكية للمترو غدًا
أكد حسن توفيق، المتحدث الإعلامي للهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم تركيب أول 10 بوابات إليكترونية جديدة بمترو الأنفاق بمحطة جمال عبدالناصر بالخط الأول، ضمن الدفعة ...Thu, 20 Apr 2017 12:45:53 GMT
-
مستشارة الأسد: أهداف الضربة الأمريكية لم تؤت ثمارها
قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها ، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبركة .. وسوريا خالية من ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT