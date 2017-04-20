مؤسس آبل يتوقع انتقال البشر إلى الصحراء في المستقبل

تقاسم ستيف وزنياك، أحد مؤسسي شركة آبل، أفكاره ورؤيته الشخصية عما سيحدث للعالم بحلول 2075.

ووفقا له، فإن شركة آبل “سوف تستمر في الوجود لفترة طويلة، تماما مثل IBM”.

وقال وزنياك: “انظروا كم تملك آبل من الأموال (246 مليار دولار)، يمكنها أن تستثمر بشكل عام في أي مجال”.

وأضاف قائلا: “سيكون من السخف أن نعتقد أن آبل لن تكون على قيد الحياة حتى 2075، والشيء نفسه ينطبق على غوغل وفيسبوك”.

كما يعتقد وزنياك أيضا أن الناس سيعيشون في الصحراء في 2075، حيث أن الصحراء هي المكان المثالي لمدينة المستقبل، التي سيتم بنائها من الصفر.

وبحسب رأيه، سوف يلعب الذكاء الاصطناعي دورا هاما في حياة الناس: “مثل مشهد من فيلم” تقرير الأقلية”، حين يتفاعل الناس مع كل أنواع الجدران ذكية والأسطح الأخرى، والتنشئة الاجتماعية والترفيه”.

وبالنسبة لغزو الفضاء فإن وزنياك متفائل جدا، فهو واثق من أنه بحلول 2075 سيكون الناس قادرين على استعمار المريخ، ليصبح مركزا صناعيا لأبناء الأرض.

والجدير بالذكر هنا أنه يؤمن بقدرة البشر على إجراء اتصالات مع الكائنات الفضائية في المستقبل القريب.

يذكر أن، ستيفن غاري وزنياك، مخترع أمريكي، مهندس إلكتروني، مبرمج، ورجل أعمال. ولد في 11 أغسطس 1950، وشارك في تأسيس شركة آبل. ويُعرف بوصفه رائد ثورة الحواسيب الشخصية في السبعينيات والثمانينيات، جنبا إلى جنب مع شريكه ستيف جوبز.