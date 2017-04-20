وافق مجلس إدارة جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة برئاسة اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة على 113 طلبا لمشروعات للشباب للحصول على قروض من الجهاز لإقامة مشروعات تجارية وإنتاجية وخدمية على أن يقوم الشباب باستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض.

وقال محافظ الجيزة - خلال الاجتماع الذي حضره نوابه اللواءان أسامة شمعة وعلاء الهراس والدكتورة منال عوض واللواء محمد رأفت السكرتير العام والمهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير المساعد وأمال مصطفى رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب ، إن إجمالي الاستثمارات للمشروعات المتقدمة تبلغ مليونا و685 ألف جنيه .. موضحا أن المشروعات تشمل 8 مشروعات لقروض تطوير و17 مشروعا لقروض تجديد و88 مشروع قروض لأول مرة حيث يصل القرض إلى 20 ألف جنيه.

وأضاف الدالي أنه يجرى حالياً تنفيذ 24 مشروعا باستثمارات 292 ألف جنيه، كما تم تنفيذ 11 مشروعا أخر باستثمارات 158 ألف جنيه.

ومن جانبها .. قالت رئيسة جهاز رعاية وتشغيل الشباب آمال مصطفى إن الجهاز يقوم بالتنسيق مع الشركات العاملة في القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب لكافة المؤهلات الدراسية، حيث تم توفير 1384 فرصة عمل.

وأضافت أنه تم اعتماد الخطة الخمسية الثانية لتطوير نوادي تكنولوجيا المعلومات والموافقة على تقديم منح مخفضة للطلاب بشهادات معتمدة في جميع التخصصات منها الكمبيوتر واللغة الإنجليزية واختبارات ##(icdl)## ، والتنمية البشرية وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأكدت أن الجهاز يقدم قروضا بدون فوائد على أن يتم منح المقترض فترة سماح 3 شهور ويسدد القرض على 3 سنوات إضافة إلى منح قروض تطوير للمشروعات الإنتاجية تصل إلى 50 ألف جنيه.