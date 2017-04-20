تمكن ضباط مباحث التموين بالإسكندرية من ضبط المدير المسئول عن مجمع استهلاكي بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة، لقيامه بالتصرف في ألف دجاجة مدعمة.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيام المدير المسئول عن منفذ بيع الدواجن بمجمع تابع لشركة المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالتصرف بالبيع في كميه قدرها ألف دجاجة من الدواجن المدعمة التي تصرف للفروع بأسعار مخفضة.

وضبط المدير المسئول عن محل لبيع السلع الغذائية، بدائرة قسم أول العامرية لقيامه بالإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 648 عبوة حلوى و912 عبوة مخبوزات، و50 كجم من السمسم، و40 عبوة سكر بودرة جميعها بها تغير في الخواص الطبيعية ومنتهية الصلاحية.

وضبط المدير المسئول عن محل خردوات بدائرة قسم شرطة ثان الرمل لقيامة بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار في السلع مجهولة المصدر، وضبط 149 علبة سجائر أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير خاضعة للفحص الإشعاعي . وتم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة العامة التحقيق.