مصر والسودان يتفقان على استمرار تبادل الدعم في المحافل الإقليميةالخميس، 20 ابريل 2017 05:06 م
عقدت لجنة المشاورات السياسية بين مصر والسودان اليوم الخميس بالخرطوم برئاسة وزيري خارجية البلدين سامح شكري وإبراهيم غندور.
وأشاد الجانبان - في بيان مشترك صادر حول الاجتماعات - بالتواصل المستمر بين وزارتي خارجية البلدين لتعزيز وتمتين العلاقات في جميع الأصعدة لاسيما النجاح الكبير الذي صاحب عقد اجتماع اللجنة الرئاسية العليا للمرة الأولى في تاريخ علاقات البلدين والتي استضافتها القاهرة في أكتوبر 2016.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين والأجهزة والمؤسسات المختلفة في الدولتين فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بينهما وتجاوز أية عقبات قد تقف حائلا دون أن تصل إلى مبتغاها.
واتفق الطرفان على استمرار تبادل الدعم والإسناد في المحافل الإقليمية والدولية وفي كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ..مؤكدين تطابق وجهات النظر بين الدولتين حول مختلف القضايا في المنطقة العربية وأن الحوار هو السبيل لحل كافة المشكلات والصراعات.
وأشاد الجانبان بانتظام عقد اجتماعات اللجان المشتركة المتفق عليها بين البلدين في المجالات القنصلية والمنافذ الحدودية ولجان التشاور السياسي .. مؤكدين على العلاقة الاستراتيجية والتضامن والشراكة بين الدولتين.
واتفقا الطرفان على عقد اجتماع متابعة دوري يجمع الوزيرين على أن يعقد بالتناوب بين الوزارتين..ودعيا وسائل الصحافة والإعلام في البلدين توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالبلدين والعمل على تعظيم المشتركات بما يخدم اواصر الأخوة والمصالح المشتركة وبما يعود بالنفع على شعبي البلدين لما يربط بينهما من صلات ومصير مشترك.
كما اتفقا على قيام المؤسسات المعنية بالإعلام من البلدين بالتنسيق من أجل التوقيع على ميثاق شرف إعلامي لضمان الحفاظ على هذه المصالح السامية بين الشعبين الشقيقين.
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