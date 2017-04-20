قررت محافظ البحيرة نادية عبده إنشاء صندوق لتلقي الشكاوى التي تخص سير العمل الإداري وكافة المقترحات والملاحظات التي تساهم في تطوير منظومة العمل الإداري بالديوان العام للمحافظة.

وأوضح بيان للمحافظة اليوم الخميس أنه سيتم وضع صندوق لتلقى الشكاوى والمقترحات بجوار وحدة الحضور والانصراف على أن توقع الشكوى أو المقترح باسم مقدمها والإدارة التي يعمل بها والرقم القومي.

وأضاف البيان أن مدير إدارة الأمن بالمحافظة سيقوم بالتنسيق مع مكتب المحافظ بتجميع تلك الطلبات والعرض على محافظ البحيرة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار دفع العمل الإداري وتطوير منظومة وبيئة العمل الوظيفي ورفع كفاءة أداء العاملين لخدمة الصالح العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.