 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 04:39 مساءً
روابط سريعة
محافظة البحيرة تنشء صندوقًا لتلقي الشكاوي والمقترحات
المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة ‎

محافظة البحيرة تنشء صندوقًا لتلقي الشكاوي والمقترحات

الخميس، 20 ابريل 2017 04:38 م
محيط: أ ش ا

قررت محافظ البحيرة نادية عبده إنشاء صندوق لتلقي الشكاوى التي تخص سير العمل الإداري وكافة المقترحات والملاحظات التي تساهم في تطوير منظومة العمل الإداري بالديوان العام للمحافظة.

وأوضح بيان للمحافظة اليوم الخميس أنه سيتم وضع صندوق لتلقى الشكاوى والمقترحات بجوار وحدة الحضور والانصراف على أن توقع الشكوى أو المقترح باسم مقدمها والإدارة التي يعمل بها والرقم القومي.

وأضاف البيان أن مدير إدارة الأمن بالمحافظة سيقوم بالتنسيق مع مكتب المحافظ بتجميع تلك الطلبات والعرض على محافظ البحيرة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار دفع العمل الإداري وتطوير منظومة وبيئة العمل الوظيفي ورفع كفاءة أداء العاملين لخدمة الصالح العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3