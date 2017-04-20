التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الخميس بموظفي الأمانة العامة من أعضاء بعثة ملاحظي الجامعة التي ستتوجه إلى الجزائر لمتابعة الانتخابات التشريعية الجزائرية المقرر عقدها في 4 مايو المقبل.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ، في بيان صحفي ، بأن أبوالغيط أطلع خلال اللقاء على آخر الترتيبات التي تم اتخاذها من قبل الأمانة العامة في هذا الإطار وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية في الجزائر بما فيها ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للملاحظين في الدوائر الانتخابية المختلفة في أنحاء الجزائر والاجراءات اللوجيستية الأخرى المرتبطة بحسن وكفاءة ممارسة الملاحظين لمهام عملهم.

وقال عفيفي إن أبوالغيط وجه تعليماته في هذا الصدد بأهمية وجود تنسيق وتعاون مستمر وكامل مع السلطات الجزائرية من جانب بعثة الملاحظين والتي يرأسها السفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس قطاع فلسطين وذلك وفقا لما وضعته هذه السلطات من لوائح وقواعد تنظم عمل الملاحظين، وأن يتسم عملهم بالحرفية والحيادية والمسئولية كواجهة مشرفة للمؤسسة العربية الأم، وذلك بما يضمن أن تخرج مهمة بعثة الجامعة على النحو الأمثل وبما يعزز بشكل عام من دور جامعة الدول العربية في متابعة الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها الدول العربية بما يسهم في دعم مسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد في هذه الدول.‎