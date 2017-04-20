استقبل الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له بقاعده شرق القاهرة الجوية ، كما اجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع بكوبرى القبة وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لمصر والولايات المتحدة الامريكية .

وعقد الجانبان لقاء تناول تطورات الاوضاع علي الساحتين الاقليمية والدولية وانعكاساتها على الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط ، والتباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية في المجال العسكري ، ودعم علاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط البلدين الصديقين فى مختلف المجالات .

وأكد الفريق أول صدقي صبحي إعتزازة بالعلاقات المتميزة علي صعيد التعاون العسكرى مع الولايات المتحدة الامريكية في العديد من المجالات ، مشيراً إلي أهمية تعزيز التنسيق والتشاور من أجل الدفع قدماً بجهود إرساء دعائم الامن والاستقرار بالمنطقة ، وتوحيد الجهود الدولية الرامية للقضاء علي التطرف والإرهاب والتصدي لمخاطرة وت رهديداته الممتدة علي الصعيدين الاقليمي والدولي .

من جانبه أكد وزير الدفاع الامريكى دعم بلاده للجهود التى تبذلها مصر فى مواجهة الإرهاب والتطرف وتقديره للمساعى المصرية الرامية لتحقيق السلم والإستقرار بمنطقة الشرق الاوسط .

كما قام القائد العام بتوديع وزير الدفاع الامريكى عقب انتهاء زيارتة الرسمية الى مصر .