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توريد 850 طنا من القمح بشون بالشرقية
معانة توريد القمح‎

توريد 850 طنا من القمح بشون بالشرقية

الخميس، 20 ابريل 2017 04:27 م
محيط: أ ش ا

ارتفعت معدلات توريد الأقماح بصوامع وشون محافظة الشرقية حيث قام المزارعون بتوريد 850 طنا لصومعتي والحسينية وههيا بزيادة قدرها 455 طنا عن اليوم السابق.

وصرح المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بأن زيادة معدلات التوريد ترجع إلى زيادة المساحات التي تم حصادها والتي بلغت 6 آلاف فدان من إجمالي 382 ألف فدان.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة إقبالا متزايدا على التوريد في الشون والصوامع البالغ عددها 45 بعد انطلاق موسم الحصاد في جميع زراعات المحافظة.

وقال عفيفي إنه تم إيفاد لجنة لكل شونة يرأسها ممثل عن مديرية التموين وتضم عضو عن هيئة الصادرات والواردات ومديرية الزراعة وقباني والجهة المسوقة وتتولى تلك اللجنة استقبال الأقماح ووزنها وفرزها لتحديد درجة نقاوتها والسعر المستحق على أن يتم صرف الأثمان خلال يومين من تسليم القمح.

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