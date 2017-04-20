انتقد الناقد الرياضي خالد بيومي قرار إقالة المدير الفني التشيكي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فرانز شتراخا، مشيرا إلى أن نتائج الفريق الأخيرة تتناسب مع إمكانياته.

وقال بيومي من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “لا اعلم لماذا تمت اقاله شتراخا المدير الفني للنادي الاسماعيلي ما اعلمه فقط ان الفريق اصبح له شكل يتناسب مع إمكانيات الاعيبه المتوفرة”.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قد قرر أمس الأربعاء إقالة فرانز شتراخا، المدير الفني للدراويش بسبب سوء النتائج.

ويحتل الإسماعيلي أو “السامبا المصرية” كما يلقبونه مشجعيه المركز التاسع برصيد 32 نقطة بجدول الدوري العام.