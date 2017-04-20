أعلن نائب رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور هشام جابر أن عام 2017 والذي يتزامن مع الاحتفال باليوبيل الماسي للجامعة هو عام التطوير الشامل للعملية التعليمية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وقال جابر - خلال اجتماعه بمجلس الدراسات العليا والبحوث اليوم الخميس- إن الجامعة تهتم بتطوير المناهج والبرامج الدراسية وربطها بتكوين وتنمية شخصية الطالب على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مؤكدا دور الجامعة في تنمية روح المواطنة وحب الوطن لدى الشباب وتصديهم للمفاهيم الخاطئة من خلال تنمية الوعى لديهم.

وأضاف أن الجامعة تقوم باستحداث برامج في “الوعي المعلوماتي” و”ريادة الأعمال”، بهدف تنمية الوعى لدى الطالب وتعميق قدراته الذهنية والثقافية، وتزويده بالمعارف والمهارات التي تؤهله لتحمل المسئولية والقدرة على المشاركة في خلق فرص عمل له وللآخرين.

واعتمد المجلس بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والمجلس القومي للمرأة، كما اعتمد المجلس اتفاقية التعاون بين جامعتي الإسكندرية وبواتييه الفرنسية.