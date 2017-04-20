علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على على فترة حكم الإخوان ودستورهم المكمل، قائلا “إن “محمد مرسى كان ناقص يقول أنا ربكم الأعلى، والإخوان كانوا بيتعاملوا مع المرشد على أنه ربهم الأعلى فعلا”.

وأضاف جمعة، فى كلمته خلال ندوة “دور الجامعات فى مكافحة الإرهاب”، التى تنظمها كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الجماعات الإرهابية توهم بالجنة، ويكون مصير من يخرج عنها القتل، ولكن الإسلام سهل وسمح، وهو دين الرحمة وفن صناعة الحياة لا فن صناعة الموت.

وفى سياق آخر، أكد الوزير أن وزارة الأوقاف تطرح حاليا مسابقة لتعيين 4 آلاف إمام، متابعا: “أتحدى أن تأتنى بخريج حاصل على شهادة جامعية ومتقن فى مجاله ولم يجد فرصة عمل، المشكلة فى الاجتهاد والسعى”، مشيرا إلى أن هناك خططا حالية للدفع بالشباب فى مفاصل الدولة، وأن شباب الجامعة فى القلب من هذا.

ولفت الدكتور محمد مختار جمعة فى كلمته، إلى أن الدعوة لأى تهجم وفظاظة وتخريب وقتل وسفك للدماء وفساد وإفساد، هى أمر يناقض الدين والأخلاق والإنسانية، فالدين يدعو للخير والتسامح والأخلاق والسلام، كما أكد الوزير أن المسلم والمسيحى إخوة، كلنا فى وطن واحد، مؤكدا أن حماية الكنائس كحماية المساجد، وأن ضابط الشرطة الذى يموت فى حماية الكنائس شهيد كزميله الذى يموت فى حماية المساجد.