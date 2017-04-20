تريد لاين تتيح خدمة الاستبدال المجاني لبطاريات هواتف "اي فون إس 6" المتضررة من مشكلة تقنيةالخميس، 20 ابريل 2017 04:17 م
أعلنت سلسلة متاجر تريد لاين، المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية التي تنتجها شركة أبل، عن إتاحة خدمة الاستبدال المجاني لمجموعة محدودة من بطاريات هواتف iPhone 6s التي تعاني من مشكلة تقنية والتي تؤدي لإغلاق الهاتف بشكل مفاجئ.
ويأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات شركة أبل العالمية التي أعلنت عن هذا الأمر عبر موقعها الرسمي، مع الإشارة إلى أن المشكلة التقنية لا تتعلق بسلامة المستخدم ولكنها تتعلق بجانب تقني قد يثير حالة من الضيق لدى العميل وهو ما لا ترضى به الشركة إطلاقا.
الأجهزة التي سيتم استبدال بطارياتها بشكل مجاني هي التي تم تصنيعها في الفترة بين سبتمبر إلى أكتوبر 2015، ويمكن لمستخدمي هاتف iPhone 6s التحقق من وجود تلك المشكلة في هواتفهم من خلال الدخول على الرابط التالي، فقط كل ما عليهم هو إدخال الرقم التسلسلي وستظهر النتيجة فورا.
من جانبه، أكد إيهاب مدحت، رئيس قطاع التسويق والمبيعات بشركة تريد لاين، أن هذا القرار تم تطبيقه فور وصول توجيهات الشركة، وأضاف قائلا: “تم تدريب موظفي الدعم الفني بالشركة على التعامل مع العملاء الذين يواجهون تلك المشكلة، بحيث يقوم العميل بالذهاب إلى مركز الصيانة الرئيسي بمدينة 6 أكتوبر، وسوف يتم استبدال بطارية هاتفه في دقائق معدودة”.
وأشار إلى أن عملية الاستبدال المجاني سيتم تطبيقها على أي هاتف من الهواتف التي تتضمن تلك المشكلة بمجرد التحقق منه، دون الاشتراط على العميل إحضار فاتورة الشراء أو شهادة الضمان.
وتمتلك تريد لاين سلسلة من المتاجر التي يصل عددها إلى 12 فرعا (مول مصر، مول سيتي ستارز، شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، شارع التسعين، داندي مول بالطريق الصحراوي، مول العرب، أمريكانا بلازا، أبراج نايل سيتي، سيتي سنتر بالإسكندرية، مول سان ستيفانو بالإسكندرية، شارع البحر بالمنصورة، بوينت 90 بالتجمع الخامس).
الجدير بالذكر أن تريد لاين موزعا رئيسيا “Premium Reseller” لمنتجات أبل وهي أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها موزعي أبل، وتمتلك تريد لاين مركزا ضخما لصيانة منتجات أبل بمنطقة السادس من أكتوبر، وهو أحد أكبر مراكز الصيانة الخاصة بمنتجات أبل بمنطقة الشرق الأوسط.
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
وزير الصحة: نفقات العلاج المجاني تصل إلى مليار جنيه سنويا
أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أنه جاري العمل على ميكنة كل ما يخص الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية. وأعلن عماد الدين في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أذاعته ...Thu, 20 Apr 2017 11:03:37 GMT
-
البورصة تلغى كل تعاملات "أورانج" أمسThu, 20 Apr 2017 09:28:46 GMT
-
المتحدث العسكرى: مقتل 19 تكفيريا في قصف جوي بشمال ووسط سيناء
أعلن المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة ، أن القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير عدد من البؤر الإرهابية ، فضلا عن تدمير 4عربات ربع نقل خاصة العناصر التكفيرية ، ...Thu, 20 Apr 2017 10:13:35 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق منحة فرنسية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم القرار الجمهوري رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
بدء تركيب أول عشر بوابات ذكية للمترو غدًا
أكد حسن توفيق، المتحدث الإعلامي للهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم تركيب أول 10 بوابات إليكترونية جديدة بمترو الأنفاق بمحطة جمال عبدالناصر بالخط الأول، ضمن الدفعة ...Thu, 20 Apr 2017 12:45:53 GMT
-
مستشارة الأسد: أهداف الضربة الأمريكية لم تؤت ثمارها
قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها ، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبركة .. وسوريا خالية من ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT