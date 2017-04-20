أعلنت سلسلة متاجر تريد لاين، المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية التي تنتجها شركة أبل، عن إتاحة خدمة الاستبدال المجاني لمجموعة محدودة من بطاريات هواتف iPhone 6s التي تعاني من مشكلة تقنية والتي تؤدي لإغلاق الهاتف بشكل مفاجئ.

ويأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات شركة أبل العالمية التي أعلنت عن هذا الأمر عبر موقعها الرسمي، مع الإشارة إلى أن المشكلة التقنية لا تتعلق بسلامة المستخدم ولكنها تتعلق بجانب تقني قد يثير حالة من الضيق لدى العميل وهو ما لا ترضى به الشركة إطلاقا.

الأجهزة التي سيتم استبدال بطارياتها بشكل مجاني هي التي تم تصنيعها في الفترة بين سبتمبر إلى أكتوبر 2015، ويمكن لمستخدمي هاتف iPhone 6s التحقق من وجود تلك المشكلة في هواتفهم من خلال الدخول على الرابط التالي، فقط كل ما عليهم هو إدخال الرقم التسلسلي وستظهر النتيجة فورا.

من جانبه، أكد إيهاب مدحت، رئيس قطاع التسويق والمبيعات بشركة تريد لاين، أن هذا القرار تم تطبيقه فور وصول توجيهات الشركة، وأضاف قائلا: “تم تدريب موظفي الدعم الفني بالشركة على التعامل مع العملاء الذين يواجهون تلك المشكلة، بحيث يقوم العميل بالذهاب إلى مركز الصيانة الرئيسي بمدينة 6 أكتوبر، وسوف يتم استبدال بطارية هاتفه في دقائق معدودة”.

وأشار إلى أن عملية الاستبدال المجاني سيتم تطبيقها على أي هاتف من الهواتف التي تتضمن تلك المشكلة بمجرد التحقق منه، دون الاشتراط على العميل إحضار فاتورة الشراء أو شهادة الضمان.

وتمتلك تريد لاين سلسلة من المتاجر التي يصل عددها إلى 12 فرعا (مول مصر، مول سيتي ستارز، شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، شارع التسعين، داندي مول بالطريق الصحراوي، مول العرب، أمريكانا بلازا، أبراج نايل سيتي، سيتي سنتر بالإسكندرية، مول سان ستيفانو بالإسكندرية، شارع البحر بالمنصورة، بوينت 90 بالتجمع الخامس).

الجدير بالذكر أن تريد لاين موزعا رئيسيا “Premium Reseller” لمنتجات أبل وهي أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها موزعي أبل، وتمتلك تريد لاين مركزا ضخما لصيانة منتجات أبل بمنطقة السادس من أكتوبر، وهو أحد أكبر مراكز الصيانة الخاصة بمنتجات أبل بمنطقة الشرق الأوسط.