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الخميس 20 ابريل 2017 04:34 مساءً
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مصرع خمسة أشخاص وإصابة 5 في حادث سير بأسوان‎
مديرية امن اسوان

مصرع خمسة أشخاص وإصابة 5 في حادث سير بأسوان‎

الخميس، 20 ابريل 2017 04:19 م
محيط: أ ش ا

لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون في حادث تصادم بين سيارتين على طريق “طريق كوم امبو/ العباسية ” بمحافظة أسوان.

كان اللواء مجدي موسى مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من العميد عيد عبد الحميد مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل على طريق العباسية/ الصدقية أمام قرية العباسية ، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين من المعاينة مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين وتم نقل المتوفين إلى مشرحة كوم امبو والمصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقى العلاج.. تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

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