وزير الخارجية ينقل رسالة شفهية من السيسي إلى البشيرالخميس، 20 ابريل 2017 04:17 م
التقى سامح شكري وزير الخارجية، خلال زيارته الحالية إلى الخرطوم مع الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية نقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس عمر حسن البشير، أكدت على عمق وإستراتيجية العلاقات بين البلدين، وأهمية الحفاظ عليها وتطويرها في كافة المجالات، فضلًا عن التأكيد على أن أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار السودان والعكس، وأهمية الحفاظ على التواصل الدائم بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية أطلع الرئيس البشير على نتائج مباحثات لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، وما اتسمت به من شفافية وحرص متبادل على توثيق العلاقة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون، فضلا عن أهمية حماية العلاقات الثنائية من الأطراف المغرضة التي تستهدف النيل منها.
من جانبه، أكد الرئيس البشير على أهمية العلاقة الإستراتيجية بين البلدين خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، والتي تفرض على الجانبين التكاتف والتعاون والتضامن لمواجهتها، مشددًا على أن أمن مصر واستقرارها يعد أولوية للسودان
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