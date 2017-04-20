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كازاخستان تفكك 4 خلايا متطرفة تدعم تنظيم " داعش "
كازاخستان

كازاخستان تفكك 4 خلايا متطرفة تدعم تنظيم " داعش "

الخميس، 20 ابريل 2017 05:37 م
أ ش أ

أعلنت أجهزة الأمن الكازاخستانية اليوم الخميس، تفكيك 4 خلايا متطرفة تدعو إلى دعم تنظيم “داعش” المصنف إرهابيا على المستوى الدولي.

وأوضحت لجنة الأمن القومي الكازاخستانية - حسبما أوردت قناة ( روسيا اليوم ) - أنها نفذت سلسلة عمليات خاصة طالت مقاطعتي آكتيوبينسك وجنوب كازاخستان، وأسفرت عن القضاء على أنشطة 4 مجموعات متطرفة قام أعضاؤها بنشر مواد تدعو إلى دعم تنظيم داعش المحظور في كازاخستان”.

وأضافت اللجنة أن 11 شخصا أوقفوا جراء هذه العمليات “في إطار التحقيق الأولي في قضيتي الترويج للإرهاب وبث الشقاق الديني .. مشيرا إلى أن قوات الأمن تنفذ حاليا عمليات التفتيش والبحث في أماكن إقامة الموقوفين واستجواب الشهود.

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