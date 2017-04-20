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الجهاز الفني للزمالك يناقش الجمعة أخطاء مباراة طلائع الجيش
البرتغالي أوجستو إيناسيو

الجهاز الفني للزمالك يناقش الجمعة أخطاء مباراة طلائع الجيش

الخميس، 20 ابريل 2017 04:13 م
محيط: أ ش ا

يعقد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي إيناسيو، يوم الجمعة جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب على ملعب النادي، لتصحيح الأخطاء للاعبين والتي وقعت خلال مباراة طلائع الجيش أمس في الدوري الممتاز.

كان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو قد منح اللاعبين راحة سلبية اليوم بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن المصري الثالث، وبفارق 21 نقطة عن الأهلي المتصدر.

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