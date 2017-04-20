استعرض اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التطورات التي شهدتها مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل العمل في عدد من المشروعات الضخمة بهدف توطين التكنولوجيا في ربوع الوطن وتوفير بنية تحتية قوية للاتصالات تسهم في تعزيز استخدام الحلول التكنولوجية لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وفي اطار ما تحقق من نجاح في الوصول إلى إطار تنظيمي جديد لقطاع الاتصالات من أجل مواكبة التطورات المستمرة في خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وضمان سرعة توفيرها بجودة عالية وأسعار مناسبة .

جاء ذلك خلال كلمته التي القاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر Telecom Review (مراجعة الاتصالات) الذي تنعقد دورته الثامنة على مدار يوم واحد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت رعاية رئيس مجلس وزراء لبنان سعد الحريري وبحضور ومشاركة وزير الاتصالات اللبناني جمال الجراح، بالإضافة الى مشاركة رؤساء تنفيذيين لشركات الاتصالات وقيادات الصناعة في المنطقة وحول العالم.

وأضاف المهندس ياسر القاضي خلال كلمته ان استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال صناعة البيانات العملاقة تهدف الى جعل مصر مركزا للبيانات الضخمة والعملاقة حيث تم الاتفاق بالفعل مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنشاء وإدارة مجمعات مراكز البيانات العملاقة للتواجد بالسوق المصري وذلك للاستفادة من المزايا التنافسية الخاصة بمصر ومن أهمها الموقع الجغرافي المتميز و الكابلات البحرية التي تمر بها، مشيرا الى المبادرات التي تبنتها الوزارة من أجل وضع الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية لحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية.

وقد التقي المهندس ياسر القاضي على هامش زيارته لبيروت جمال الجراح وزير الاتصالات اللبناني، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من القضايا ذات الصلة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ذات السياق من المقرر أن يعقد المهندس ياسر القاضي اجتماعات اخرى مع ممثلي عدد من الشركات لبحث التواجد في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

والجدير بالذكر أنه يشارك في مؤتمر تيلكوم ريفيو (مراجعة الاتصالات) المنعقد تحت عنوان كل ما يتعلق بالشبكات الذكية المهتمين بصناعة الاتصالات بكبرى الشركات العالمية لبحث اتجاهات التكنولوجيا والأسواق وإلقاء الضوء على التطور المستمر في صناعة الاتصالات والتحديات التي تواجهها، حيث يتناول المؤتمر في دورته الحالية عدد من الموضوعات المطروحة بقطاع الاتصالات العالمي ومن أبرزها: تكنولوجيا الجيل الخامس

للمحمول، وزيادة حجم البيانات وسبل الحماية والمحتوى.