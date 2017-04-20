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البرید تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة البدء في إحصاء تعداد للسكان
الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء

البرید تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة البدء في إحصاء تعداد للسكان

الخميس، 20 ابريل 2017 04:07 م
وكالات

أصدرت الھیئة القومیة للبرید طابع برید تذكاري بمناسبة بدء الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إحصاء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت في ٢٠١٧.
وقال عصام الصغیر رئیس مجلس إدارة الھیئة القومیة للبرید إن تصمیم الطابع یرمز للتعداد العام للسكان والمنشآت والإسكان وبه صور تعبیریة لمراحل التعداد الثلاث كما یشمل التصمیم شكل الھرم الذي یرمز لمصر، ومقاس الطابع (٣ سم في ٥ سم ) أوفست متعدد الألوان وقیمته جنیھان.
وأضاف عصام الصغیر - في بيان - أن ھیئة البرید تحرص دائما على إصدار الطوابع التذكاریة في المناسبات والأعیاد القومیة الكبري تخلیدا لذكري تلك الأحداث المھمة في تاریخ الوطن.

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