"المالية" تطرح أذون خزانة بـ12.2 مليار جنيهالخميس، 20 ابريل 2017 04:05 م
طرحت وزارة المالية اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250ر12 مليار جنيه.
وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 250ر6 مليار جنيه بمتوسط عائد 387ر19%، فيما بلغ أعلى عائد 431ر19%، وسجل أقل عائد 19%.
وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 032ر19%، في حين سجل أعلى عائد 060ر19%، وأقل عائد 5ر18%.
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
وزير الصحة: نفقات العلاج المجاني تصل إلى مليار جنيه سنويا
أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أنه جاري العمل على ميكنة كل ما يخص الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية. وأعلن عماد الدين في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أذاعته ...Thu, 20 Apr 2017 11:03:37 GMT
-
البورصة تلغى كل تعاملات "أورانج" أمسThu, 20 Apr 2017 09:28:46 GMT
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق منحة فرنسية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم القرار الجمهوري رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
بدء تركيب أول عشر بوابات ذكية للمترو غدًا
أكد حسن توفيق، المتحدث الإعلامي للهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم تركيب أول 10 بوابات إليكترونية جديدة بمترو الأنفاق بمحطة جمال عبدالناصر بالخط الأول، ضمن الدفعة ...Thu, 20 Apr 2017 12:45:53 GMT
-
مستشارة الأسد: أهداف الضربة الأمريكية لم تؤت ثمارها
قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها ، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبركة .. وسوريا خالية من ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
الزند يقبل اعتذار "الجمهورية" في قضية سبه وقذفه بعد وساطة "سلامة"
أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق موافقته على وساطة عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين وقبوله اعتذار أسرة تحرير جريدة (الجمهورية) ممثلة في رئيس تحريرها فهمي ...Thu, 20 Apr 2017 11:46:54 GMT