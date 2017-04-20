هيئة مكتب البرلمان العربي تعقد اجتماعها التاسعالخميس، 20 ابريل 2017 04:25 م
عقد مكتب البرلمان العربي اجتماعه التاسع للفصل التشريعي الثاني اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان.
وقال السلمي ، في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع ، : إن المكتب ناقش خلال الاجتماع عددا من مقترحات ومواضيع العمل الهادفة إلى تجويد العمل البرلماني العربي والدفع بما يخدم العمل العربي المشترك.
وأضاف : أن المكتب سيعقد اجتماعه العاشر بعد غد السبت للإعداد لجلسته الخامسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني المقررة الاثنين المقبل بالقاهرة.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تعقد لجان البرلمان الأربع الدائمة اجتماعاتها على مدى اليومين المقبلين وكذا اللجان الفرعية المنبثقة عنها ، حيث تتناول لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ووثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية المعتمدة في قمة تونس 2004 بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية في مجال الشؤون السياسية العربية (مقررات القمة العربية 28 التي عقدت في الأردن 29 مارس الماضي).
وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية محور الاستثمار في الدول العربية من خلال مشروع القانون الاسترشادي للاستثمار العربي وعقد لجنة استماع مع القطاع الاقتصادي بالجامعة العربية وكل من مؤسسة ضمان الاستثمار العربية واتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية.
وسيكون على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع مبادرة لرفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي واستنكار الإجراءات التمييزية ضد المسلمين إلى جانب قضايا حقوق الإنسان وأوضاع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وتتناول لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب وضع تصور متكامل لإعداد مشروع وثيقة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي وإعداد تصور للنهوض باللغة العربية، وإعداد تصور حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال وتحديد آلية مساعدتهم ودعمهم وتوفير احتياجاتهم وإصدار توصيات يتم اعتمادها من البرلمان ورفعها للجامعة العربية.
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