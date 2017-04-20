أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد مجموعة من الدورات المؤهلة لخطباء المكافأة الراغبين في تحسين مستواهم العلمي سواء من الناجحين في اختبار التحسين أم من يستعدون لاختبار التحسين لمستواهم الوظيفي والإداري.

وطالبت الوزارة - في بيان لها اليوم الخميس - الراغبين في الاستفادة من الدورات تسجيل بياناتهم خلال أسبوع على موقع الوزارة الإلكتروني متضمنة الاسم وتاريخ الميلاد والرقم القومي والوظيفة الحالية والمؤهل والمسجد الذي يعمل به ، مشيرة إلى حرصها على تحسين أوضاع الأئمة والدعاة.‎