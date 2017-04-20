 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 04:33 مساءً
روابط سريعة
الأوقاف تعلن عقد دورات مؤهلة لخطباء المكافأة الراغبين في تحسين مستواهم
وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعة

الأوقاف تعلن عقد دورات مؤهلة لخطباء المكافأة الراغبين في تحسين مستواهم

الخميس، 20 ابريل 2017 04:01 م
وكالات

أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد مجموعة من الدورات المؤهلة لخطباء المكافأة الراغبين في تحسين مستواهم العلمي سواء من الناجحين في اختبار التحسين أم من يستعدون لاختبار التحسين لمستواهم الوظيفي والإداري.
وطالبت الوزارة - في بيان لها اليوم الخميس - الراغبين في الاستفادة من الدورات تسجيل بياناتهم خلال أسبوع على موقع الوزارة الإلكتروني متضمنة الاسم وتاريخ الميلاد والرقم القومي والوظيفة الحالية والمؤهل والمسجد الذي يعمل به ، مشيرة إلى حرصها على تحسين أوضاع الأئمة والدعاة.‎

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3