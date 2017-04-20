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محافظ سوهاج: إطلاق أسم مجند شهيد على الطريق المؤدي لقريته تكريما له‎
الدكتور أيمن عبد التواب - محافظ سوهاج

محافظ سوهاج: إطلاق أسم مجند شهيد على الطريق المؤدي لقريته تكريما له‎

الخميس، 20 ابريل 2017 04:00 م
محيط: أ ش ا

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إنه تم إطلاق أسم الشهيد محمود مصطفى محمد عبد الرحيم أحد شهداء العمليات الإرهابية بسيناء على الطريق المؤدى إلى قريته “المغاربة” بدائرة مركز جرجا والذي يبدأ من طريق مصر/أسوان وينتهي عند مدخل القرية.

وأوضح المحافظ - في تصريحات اليوم الخميس - أن لجنة التسميات التاريخية بالمحافظة والوحدة المحلية لقرية “العوامر” بمركز جرجا والمجلس التنفيذي بالقرية، وكذلك الجهات الأمنية قد وافقوا على إطلاق أسم الشهيد على الطريق وذلك تكريما له وتخليدا لذكراه وتقديرا وعرفانا لما بذله من تضحية بالنفس فداء للوطن مؤكدا أن أسماء شهدائنا ستظل خالدة في تاريخ مصرنا الحبيبة وأن هناك اعتزازا من المصريين بدماء الشهداء الغالية والتي تزيدنا إصرارا على استكمال مسيرة التنمية وتحقيق مستقبل أفضل لمصرنا.

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