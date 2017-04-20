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رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لاستكمال مناقشة مقترحات تطوير "الحديد والصلب"
مجلس الوزراء ـ الحكومة المصرية ـ شريف اسماعيل‎

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لاستكمال مناقشة مقترحات تطوير "الحديد والصلب"

الخميس، 20 ابريل 2017 03:55 م
وكالات

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مقترحات تطوير صناعة الحديد والصلب في مصر، وإيجاد حلول عملية للمشكلات والمعوقات التي قد تواجهها، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والتجارة والصناعة، والنقل، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بملف الصناعة، ودارسة سبل تطويرها في مختلف القطاعات، باعتبارها من أهم العناصر التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن قطاع الحديد والصلب يأتي ضمن القطاعات الصناعية المهمة لما له من دور كبير في توفير احتياجات المشروعات التنموية والخدمية، وهو ما يدعم تنفيذ أهداف خطط التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحل مشكلات مصنعي الحديد بالموانئ، بما يسهم في تقديم التيسيرات الخاصة لتوفير لوازم تصنيع الحديد، ويعمل على خفض فترات الانتظار داخل تلك الموانئ، وزيادة حجم الإنتاج بما يلبي متطلبات السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع ودعم الصناعة المحلية.‎

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