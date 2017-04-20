محافظ المنيا ينفي ما تردد حول «لجنة لم الشمل»الخميس، 20 ابريل 2017 03:46 م
نفى محافظ المنيا عصام البديوي، صحة ما تداولته مواقع إلكترونية حول رعايته للجنة تحت مسمى ” لجنة لم الشمل” لتحديد أماكن إقامة الأقباط لشعائر الصلاة بقرية كوم اللوفي كحل للأزمة التي تجددت الأسبوع الماضي بين أقباط ومسلمين من أهالي القرية.
وقال المحافظ - في بيان اليوم الخميس - إن كل ما نشر فيما يخص هذه الوثيقة التي نشرتها اللجنة المشار إليها عار تماما من الصحة، مؤكدا أن هذه الوثيقة لا تحمل أي توقيعات وأنه لا يعرف أي شيء عن هذه المبادرة.
وأضاف أن تدخل أجهزة الدولة في قرية كوم اللوفي لم يأت إلا بغرض السيطرة وفرض الأمن وتطبيق القانون حيث تم ضبط عدد من أبناء القرية لارتكابهم أعمال تقع تحت طائلة القانون، وقال “إننا نعمل من أجل إعلاء قيمة الدولة والقانون وكل مواطن مقيم على أرض المنيا له الحق في أن يمارس شعائره في أي دور عبادة خاصة به”.
كانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية ادعت أن لجنة تسمى (لجنة لم الشمل) أصدرت وثيقة تعلن فيها تحديد ثلاثة أماكن لاختيار إحداها لإقامة كنيسة بشروط معينة تحت رعاية محافظ المنيا ومدير الأمن.
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