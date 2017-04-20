أكد سفير السودان لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية عبدالمحمود عبدالحليم، أهمية زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى الخرطوم ولقائه مع نظيره السوداني إبراهيم غندور لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها .

وقال السفير السوداني -في تصريح صحفي اليوم الخميس ، على هامش الاجتماع التنسيقي للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية- إن وزير الخارجية سامح شكري بدأ زيارة مهمة للخرطوم ليبحث مع نظيره السوداني إبراهيم غندور قضايا العلاقات الثنائية بين مصر والسودان وسبل ووسائل تعزيز هذه العلاقات.

وأضاف “هذه الاجتماعات يؤمل أن يخرج منها الوزيران شكري وغندور والبلدان بعزم جديد وأكيد لإعطاء زخم جديد للعلاقات المصرية والسودانية لأنها علاقات راسخة وقدر ومصير مشترك وتطلعات مشتركة.. وكذلك عزم أكيد لحل القضايا العالقة بين البلدين سواء في المجالات السياسية والاقتصادية والقنصلية وغيرها والترتيب أيضا لتنفيذ ما اتفق عليه الرئيسان عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير خلال اجتماعات القمة المصرية -السودانية التي عقدت في أكتوبر الماضي بالقاهرة”.