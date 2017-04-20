سجلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب طفيفة لدى إغلاق تعاملات اليوم /الخميس/ آخر جلسات الأسبوع وسط عمليات شراء انتقائية للمستثمرين الأجانب قابلتها عمليات بيع للمستثمريين المصريين والعرب.

وأغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستوى 4ر663 مليار جنيه بعد تداولات بلغت نحو 880 مليون جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي /ايجي اكس 30 /تعاملات اليوم على مكاسب هامشية بلغت 08ر0 في المائة ليسجل في آخر جلسات الأسبوع 85ر12905 نقطة، وارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة /ايجي اكس 70/ عند الإغلاق بنسبة 29ر0 في المائة ليبلغ مستوى 591 نقطة.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا /ايجي اكس 100/ بنسبة 31ر0 في المائة في آخر جلسات الاسبوع ليغلق عند 85ر551 نقطة، يشار إلى أن جلسات هذا الأسبوع اقتصرت على 3 جلسات فقط بسبب عطلات أعياد القيامة وشم النسيم يومي الأحد والاثنين الماضيين.