جمعية الأورمان تكرم 100 طالب يتيمالخميس، 20 ابريل 2017 03:42 م
كرمت جمعية الأورمان اليوم الخميس 100 طالب من طلاب وزارة التربية والتعليم الأيتام المتفوقين من جميع مدارس الجمهورية.
واقيمت احتفالية التكريم بمقر وزارة التربية والتعليم وتحت رعاية الوزير طارق شوقي وبحضور قيادات الوزارة وقيادات جمعية الأورمان وفقًا لبيان الجمعية التي وزعته عبر البريد الالكتروني.
وقال الدكتور طارق حجازي مساعد وزير التربية والتعليم إن الوزارة تمد يدها بالتعاون مع كل منظمات المجتمع المدني الجادة لصالح تشجيع وتحفيز كل طلابنا على التفوق والابداع وبخاصة شرائح الأيتام موجها الشكر لجمعية الأورمان على حرصها السنوي على تكريم المتفوقين من الأيتام.
من جانبه، اشار اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان إلى أن الجمعية تحرص كل عام وضمن فعاليتها لإحياء يوم اليتيم على تكريم الطلاب الأيتام المتفوقين من وزارة التربية والتعليم حيث تمنح الجمعية طل طالب يتيم متفوق مكرم شهادة تكريم و1000 جنيه.
وأوضح “ممدوح” أن الهدف من هذا التكريم هو تشجيع وتحفيز الطلاب الأيتام على التفوق والتأكيد لهم انهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى يصلوا إلى بر الامان.
يذكر أن جمعية الأورمان قد أطلقت احتفالات يوم اليتيم في العام 2004 وتحي هذه الاحتفالات كل عام على مدار 14 عاما دون انقطاع وتشمل احتفالات الجمعية بجانب تكريم الطلاب الأيتام المتفوقين تشمل اطلاق الاحتفالات في الجمعة الأولى من ابريل في المتنزهات والحدائق العامة وتنظيم حفلات الزفاف الجماعي.
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