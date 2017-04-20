- يفتتح مجمع اللغة العربية مؤتمره السنوي في دورته الثالثة والثمانين (2016 ــ 2017)، وتُعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 24 من أبريل سنة 2017 بدار المجمع بالزمالك.

ويستمر المؤتمر لمدة أسبوعين، وسيكون الموضوع الأساسي للمؤتمر هو “اللغة العربية في التعليم ومسؤولة الأمة”.​

وسيلقي الدكتور حسن الشافعي، رئيس المجمع، الكلمة الافتتاحية، وسيشرف المجمع بحضور​ الدكتور خالد عبدالغفار،​

وزير التعليم العالي، الذي سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، كما سيلقي الدكتور عبدالحميد مدكور، الأمين العام للمجمع كلمة بعنوان: “بين مؤتمرين” يتطرق فيها إلى أهم إنجازات المجمع خلال الدورة المجمعية الحالية. وفي ختام الافتتاحية سيلقي أحد أعضاء المجمع من العرب كلمة الوفود.

ومن المحتمل أن يشارك في هذا المؤتمر ــ مع أعضاء المجمع من داخل مصر وخارجها، والأعضاء المراسلين العرب والأجانب، وخبراء المجمع المصريين ــ صفوة العلماء الأعلام في اللغة والأدب ومختلف العلوم والفنون وكبار الشخصيات العامة المصرية والعربية والأجنبية من الدول المختلفة.​

- تلقي عالمة الأنثروبولوجيا فدوى الجندي محاضرة عامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة بعنوان، “طريقي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى الأنثروبولوجيا عبر النوبة،” كجزء من سلسلة محاضرات الخريجين المتميزين وذلك يوم الأثنين، 24 إبريل، 2017؛ من الساعة 6 حتى 8 مساءً بواطسون هاوس.

سيتم توفير أتوبيس من حرم الجامعة بالتحرير لحرم الجامعة بالقاهرة الجديدة تمام الساعة 4:00 والتحرك الساعة 4:30 من أمام حرم الجامعة بالتحرير.

- دعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة لحضور نقاش بعنوان: ” هل ما زال ممكناً اتباع سياسة متسقة في اليمن؟،” تنظمه كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة ضمن سلسلة حوار التحرير يوم الأثنين، 24 إبريل، 2017؛ من الساعة 1 حتى 2 مساءً بمركز المؤتمرات والزوار، حجرة PO20 الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة. يتناول النقاش الوضع في اليمن والتحديات التي تواجهها من قبل القوى الإقليمية، والتوقعات بالنسبة لسياسات ترامب تجاه اليمن والأثار المترتبة على المملكة العربية السعودية. يتناول النقاش أيضاً مدى إمكانية التوصل إلى حل سياسي في اليمن وإمكانية وجود حكومة شاملة.

يتحدث في النقاش السفير محمد بدرالدين زايد، السفير المصري السابق لدى اليمن ولبنان وجنوب إفريقيا ومساعد الوزير للشئون العربية سابقاً وشوقي مقتري، المدير القطري لليمن، منظمة البحث عن أرضية مشتركة. يدير المناقشة الدكتورة ماجدة شاهين، مدير مركز الوليد للدراسات الأمريكية والأبحاث بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير الآثار، يقام في التاسعة والنصف من صباح الاثنين القادم الموافق 23/4/2017 المؤتمر السنوي الأول لمركز تسجيل الآثار المصرية تحت عنوان “مركز تسجيل الآثار المصرية – المقومات والتحديات”.

صرح بذلك د. هشام الليثي مدير عام المركز، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يأتي بمناسبة مرور 61 عام على إنشائه ليلقي الضوء من خلال عدد من المحاضرات العلمية على أهم الانجازات التي قام بها المركز في تسجيل الآثار المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية، كالأقصر وأسوان وإسنا والإسكندرية، منذ إنشائه وحتى الآن.

- يشهد قلب مصر الجديدة وتحت سماء مركز الطفل للحضارة والابداع ، حالة فريدة من تمازج الثقافات، مع انطلاق التظاهرة الدولية للطبول والفنون لتراثية فى مهرجان “حوار الطبول من أجل السلام”، المقرر له يومى غدا السبت 22 والاثنين 24 ابريل الجارى ،بتنظيم من جمعية مصر الجديدة ، برئاسة د.فاروق الجوهرى ، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة .

- أعلنت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية عن بدء فعاليات السمنار العلمي في تخصص علم المصريات للعام 2016 / 2017 بمقر الجمعية بمدينة نصر، القاهرة.

وسوف يتناول السيمنار الأول المقرر انعقاده الساعة الحادية عشر من صباح السبت الموافق 22 أبريل 2017م :حول ملامح تأثيرات العقائد السماوية المبكرة علي معتقدات المصريين القدماء يلقيها أ.د أحمد محمود عيســي أستاذ الآثار المصرية

-نظم وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية يوم الخميس 20 ابريل، تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة.

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، ينظم حفل تأبين للدكتور عبد الحميد حواس، بالمجلس الأعلى للثقافة، وبمركز الهناجر تعرض مسرحية “أفريقيا أمي” تأليف وإخراج محمد أبو السعود، الساعة 7 مساء.

قطاع صندوق التنمية الثقافية، ينظم “صالون بهجة الروح” بمركز طلعت حرب الثقافي، بعنوان “أفراح سيناء” مع الشاعر محمد بهجت، ويشاركه بالغناء كورال أطفال المركز، الساعة 6 مساءً، وفي الثامنة مساء تفتتح الدورة الخامسة لمهرجان الطبول والفنون التراثية، على مسرح بئر يوسف بالقلعة.

دار الأوبرا المصرية تستضيف فعاليات إحتفالية الهند على ضفاف النيل، الساعة 8 مساء على المسرح الكبير، ويقام حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث، الساعة 8 مساء على مسرح الجمهورية، كما يستضيف مسرح سيد درويش بالاسكندرية حفل فني لمركز تنمية المواهب، الساعة 8 مساء.

البيت الفني للمسرح يقدم العرض المسرحي “المحاكمة” على خشبة المسرح القومي بالعتبة الساعة 8:30 مساء، وعلى مسرح السلام بشارع القصر العيني، تعرض مسرحية “قواعد العشق 40” الساعة 8 مساء، وعلى مسرح متروبول بالعتبة تعرض أخر ليالي مسرحية الأطفال “انت فين يا قمر” الساعة 7 مساء، وعلى مسرح ميامي بوسط البلد، تعرض مسرحية “العشق المسموع” الساعة 8 مساء، كما يتم إفتتاح العرض المسرحي “لعبة العراف” بقاعة مسرح الغد بالبالون، وبقاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة تعرض مسرحية “يوم أن قتلوا الغناء” الساعة 9 مساء، وتقدم فرقة الساحة الغنائية الإستعراضية مسرحية ” دكتوراه x الحب” الساعة 9 مساء على مسرح بيرم التونسي.