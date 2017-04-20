"الرقابة المالية": بدء العمل بتعديلات نظام صناديق التأمين الحكوميةالخميس، 20 ابريل 2017 03:26 م
كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي عن بدء العمل بالنظام الجديد لصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد والصادر بقرار رئيس الوزراء رقم (861) لسنة 2017 وذلك بعد نشره في الوقائع المصرية (العدد 15 مكرر).
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية- في بيان اليوم الخميس- إلى أن الصندوق المنشأ منذ عام 1950 يعد من صناديق التأمين الحكومية التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، وأن الغرض من إنشائه مباشرة عمليات التأمين لتكوين مال احتياطي يُستخدم لضمان موظفي الحكومة ومستخدميها الذين تتطلب منهم اللوائح والتعليمات المالية تقديم ضمان عما بعهدتهم من نقود أو أوراق دمغة أو أدوات أو مهمات أو غيرها.
وأوضح أنه تسري أحكام لائحة الصندوق على وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وكافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة.
وأكد شريف سامي أنه على الصندوق الالتزام بإجراء مراجعة إكتوارية مرة كل عامين لتحديد الاحتياطي الإكتواري المناسب للصندوق، على أن يؤول الفائض الإكتواري إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزامها بتغطية أي عجز إكتواري.
وتضمن قرار رئيس الوزراء أنه على الجهات الإدارية المؤمِنة لدى الصندوق اتخاذ الإجراءات الجنائية أو المدنية أو التأديبية حسب الأحوال قبل أمين العهدة المسئول في حالة تحقق أي من الأخطار المؤدية إلى هلاك العهدة أو الانتقاص من قيمتها كليًا أو جزئيًا، وعلى هذه الجهات موافاة الصندوق بما اتخذته من إجراءات أولاً بأول وما انتهت إليه من نتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البت في المسؤولية أو صدر حكم فيها، وتكون المبالغ التي تسترد من أمين العهدة اختيارًا أو جبرًا من حق الصندوق في حدود ما يكون قد سدده من تعويض.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من وزير المالية لمدة ثلاثة سنوات يضم رئيس وأربعة أعضاء من بينهم اثنان من وزارة المالية والباقون من ذوي الخبرة في مجال التأمين. ويتضمن قرار التعيين تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
وأشار شريف سامي إلى أن الهيئة كانت اقترحت تعديلا في قانون الإشراف والرقابة على التأمين يهدف إلى إضفاء الشخصية الاعتبارية المستقلة على صناديق التأمين الحكومية؛ بما يعزز استقلاليتها وحوكمتها من خلال مجالس إدارة تشرف علي إدارتها.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015 القرار بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل المادة 24 من قانون الإِشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، والتي نصت على أنه يُقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.
يُشار إلى أنه يوجد حاليًا أيضًا صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمة البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، وصندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها.
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
وزير الصحة: نفقات العلاج المجاني تصل إلى مليار جنيه سنويا
أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أنه جاري العمل على ميكنة كل ما يخص الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية. وأعلن عماد الدين في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أذاعته ...Thu, 20 Apr 2017 11:03:37 GMT
-
البورصة تلغى كل تعاملات "أورانج" أمسThu, 20 Apr 2017 09:28:46 GMT
-
المتحدث العسكرى: مقتل 19 تكفيريا في قصف جوي بشمال ووسط سيناء
أعلن المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة ، أن القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير عدد من البؤر الإرهابية ، فضلا عن تدمير 4عربات ربع نقل خاصة العناصر التكفيرية ، ...Thu, 20 Apr 2017 10:13:35 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق منحة فرنسية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم القرار الجمهوري رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
بدء تركيب أول عشر بوابات ذكية للمترو غدًا
أكد حسن توفيق، المتحدث الإعلامي للهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم تركيب أول 10 بوابات إليكترونية جديدة بمترو الأنفاق بمحطة جمال عبدالناصر بالخط الأول، ضمن الدفعة ...Thu, 20 Apr 2017 12:45:53 GMT
-
مستشارة الأسد: أهداف الضربة الأمريكية لم تؤت ثمارها
قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها ، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبركة .. وسوريا خالية من ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT