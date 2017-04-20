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التعبئة والإحصاء: "الجهاز خلية نحل مبتنامش"
|S|محمد عبد القادر

التعبئة والإحصاء: "الجهاز خلية نحل مبتنامش"

الخميس، 20 ابريل 2017 03:49 م
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قال محمد عبد القادر، مدير عام الإحصاءات السكانية بجهاز التعبئة والإحصاء، إن شعار “تعدادنا مستقبلنا” يشير إلى الهدف من إجراء التعداد السكاني الحالي، لافتا إلى أن مستقبل مصر في الشباب والأطفال وبالتالي يجب الإدلاء ببيانات صحيح تماما حتى يمكن حصر البيانات بالشكل اللازم الذي يحقق الهدف المنشود.

وأوضح خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على شاشة “صدى البلد”، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدلى ببياناته الشخصية خلال زيارته للجهاز، بما يؤكد مصداقية سرية البيانات، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة المشاركة في التعداد بالتعاون مع العاملين فيه ميدانيا، مشيرًا إلى أن مصداقية المواطنين في الإدلاء ببياناتهم أمر هام للغاية لكون التخطيط السليم يتطلب قاعدة بيانات واضحة حول السكان وخصائصهم.

وأردف “الجهاز خلية نحل مبتنامش”، وأنه بعد الانتهاء من عملية التعداد السكاني سيبدأ حصر المنشآت والمشروعات.

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