تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا مفصلًا بشأن جهود الوزارة في مجال مواجهة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل قامت منذ بدء الحملة الموسعة في أول مارس الماضي وحتى الآن بإزالة 7168 حالة تعد على نهر النيل متنوعة بين مبان سكنية وأعمال ردم وغيرها شملت محافظة القاهرة 309 إزالات – محافظة الجيزة 487 - محافظة القليوبية 452 - محافظة الغربية 1012 – محافظة المنوفية 242 - محافظة البحيرة 702 - محافظة كفر الشيخ 330 - محافظة الدقهلية 821 - محافظة دمياط 891 - محافظة بني سويف 262 - محافظة المنيا 674 - محافظة أسيوط 231 - محافظة سوهاج 246 - محافظة قنا 131- محافظة الأقصر 211 - محافظة أسوان 167.

وقال المهندس صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل إن كافة الإزالات يتم تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والأجهزة الأمنية بالمحافظات وتتم الأعمال في ظل التعاون المثمر مع شرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة، حيث بلغ إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل في الخامس من يناير 2015 20843 حالة تعد تم تنفيذها.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة ممثلة في قطاع الري وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات تقوم حاليا بتنفيذ حزمة من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات، والتي بدأت فعالياتها منذ يوم السبت 11/ 3/ 2017 ، وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ 3662 إزالة بالوجهين القبلي والبحري، شملت إزالة 6 مخالفات بمحافظة أسوان، و212 إزالة بمحافظة قنا، و56 إزالة بمحافظة سوهاج، وكذلك 38 إزالة بمحافظة أسيوط، و41 إزالة في محافظة بني سويف، و234 إزالة بمحافظة المنيا، و632 إزالة بمحافظة الفيوم، و32 إزالة بمحافظة الجيزة، و520 إزالة بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى 124 إزالة بمحافظة دمياط، و398 إزالة بمحافظة الشرقية، وأيضا 204 إزالات بمحافظة الدقهلية، إلى جانب 127 إزالة بمحافظة القليوبية، و287 بمحافظة المنوفية، وكذلك 91 إزالة بمحافظة الغربية، علاوة على 48 إزالة بمحافظة كفر الشيخ، وأيضا 341 إزالة بمحافظة الإسكندرية، و271 إزالة بمحافظة البحيرة.

وفي ذات السياق، أكد المهندس هاني دعبس رئيس قطاع الري أن إجمالي الإزالات التي قام القطاع بتنفيذها على منافع الري وشبكة الترع منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 حتى تاريخه (52847) إزالة طبقا للقانون 12 لسنة 1984، حيث تنوعت الإزالات ما بين مبان خرسانية ومباني بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه، كما قام قطاع الري أيضا منذ بدء الحملة القومية بحسم ورد الشيء لأصله لـ 7582 مخالفة طبقا لقانون حماية المجاري المائية من التلوث.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أن الهيئة ومنذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل قامت بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 19452 إزالة موزعة على أقاليم الصرف الستة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم تنفيذ 4913 إزالة بإقليم صرف شرق الدلتا، كما تم تنفيذ 120 إزالة بإقليم صرف القناة وسيناء، وكذلك 3055 إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا، بالإضافة إلى 1843 إزالة بإقليم غرب الدلتا، فضلا عن تنفيذ 3338 إزالة بإقليم مصر الوسطى، إلى جانب تنفيذ 1683 إزالة بإقليم مصر العليا.

وأضاف أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.