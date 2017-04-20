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الخميس 20 ابريل 2017 03:05 مساءً
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رئيس الوزراء: لا تغيير في أسعار الطاقة لمصانع الحديد والصلب
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

رئيس الوزراء: لا تغيير في أسعار الطاقة لمصانع الحديد والصلب

الخميس، 20 ابريل 2017 03:05 م
أ ش أ

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن إجتماعه مع منتجي الحديد والصلب تم خلاله بحث إجراءات حل المشاكل المتعلقة بالحديد في الموانئ فيما يتعلق باستقبال الحديد الخردة، والاتفاق علي مراجعة إجراءات الإغراق المتعلقة بالحديد، وإن أسعار الطاقة المطبقة على مصانع الحديد والصلب لن تتغير.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء -في تصريحات اليوم الخميس- أن لقاءه مع الرئيس التنفيذي لشركة (فودافون) العالمية أمس جاء بناء على رغبة منه، وإنه أبدى رغبة في زيادة الإستثمار في مصر بالإضافة إلي إستثماراتهم الجديدة في خدمات الجيل الرابع، موضحا أن هناك 11 ألف شخص يعملون في المركز التكنولوجي لفودافون يقدمون خدمات للسوق المصرية.

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