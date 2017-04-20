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الخميس 20 ابريل 2017 03:06 مساءً
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الجيش الثالث الميداني يواصل ملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء
تدمير نفقين و6عبوات ناسفة وضبط 70 مشتبه بشمال سيناء ـ القوات المسلحة‎

الجيش الثالث الميداني يواصل ملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء

الخميس، 20 ابريل 2017 03:05 م
أ ش أ

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي أنه استمرارا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء.

وقال المتحدث العسكري، اليوم الخميس، إن أعمال المداهمات أسفرت عن القضاء على تكفيريين اثنين، وإصابة 3 آخرين، وضبط 3 أفراد متورطين في دعم العناصر الإرهابية.

وأضاف أن عناصر التأمين بنفق الشهيد أحمد حمدي تمكنت من ضبط عربتين محملتين بكميات كبيرة من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة كانت في طريقها إلى العناصر الإرهابية.

وتابع المتحدث أنه في إطار الحد من دعم العناصر الإرهابية، تمكنت عناصر تأمين الجيش الثالث الميداني من إحباط محولتين لتهريب مبالغ مالية كبيرة إلى سيناء لتمويل العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها الإرهابية، مؤكدا اتخاذ قوات الجيش الثالث الميداني حاليا باتخاذ إجراءات أمنية مشددة على منطقة “سانت كاترين” وباقي المزارات السياحية بجنوب سيناء بالتعاون مع الشرطة المدنية.

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