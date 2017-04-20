عبد الرحيم علي يطالب بتحقيق عاجل في وثيقة "لم الشمل"الخميس، 20 ابريل 2017 03:03 م
طالب النائب عبد الرحيم علي باجراء تحقيق عاجل في الوثيقة التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة الي ما اطلق عليها مبادرة “لم الشمل” في احداث قرية كوم اللوفي والموقعة من ثلاثة من مواطني قرية كوم اللوفي بالمنيا هم: محمد العريان سالم، و خالد امين كامل، و شعبان فاروق الشاعر.
لتسببها في اثارة البلبلة بالإدعاء انها تتم بعلم الدولة وتحت اشرافها في الوقت الذي ضربت فيه عرض الحائط، عبر كافة بنودها، بالدستور ودولة القانون وعرضت وحدة الوطن لخطر محدق، في وقت نحن في اشد الحاجة فيه الي الوحدة والاصطفاف الوطني.
واضاف النائب في بيان له اليوم الخميس ان حديث الوثيقة المزعومة عن بناء دور العبادة المسيحية بتلك الشروط المجحفة والتي تتضمن “عدم وضع اسم القرية ولا منارة ولا جرس وعدم رفع صليب عليها” انما يعيدنا الي عصور ما قبل “المواطنة”. ذلك المبدأ الذي منح الجميع في مصر مسلمين ومسيحيين حقوقا متساوية امام القانون باعتبارهم مواطنين مصريين.
واهاب “علي” بزملائه من نواب محافظة المنيا سرعة التدخل وحل تلك الازمة التي تتفاقم يوما بعد يوم لتتحول الي كارثة لا يعلم الا الله مداها.
وطالب “علي” من الاجهزة التنفيذية وفي مقدمتها المحافظ اللواء عصام بديوي والاجهزة الامنية وفي مقدمتها مدير الامن سرعة التحرك لاحتواء تلك الازمة واعمال القانون وبناء الكنيسة وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون وفي اسرع وقت ممكن حفاظا وتأكيدا علي دولة المواطنة واعلاءا لدولة القانون.
الجدير بالذكر ان محافظ المنيا كا قد اعلن اليوم أنه لا يعلم شئ عن تلك اللجنة او الوثيقة المتدوالة والمنسوبة لها على مواقع التواصل الاجتماعى ، وانه لم يكلف احدا بمهمة تهدئة الأمور، وان ما ذكر فى تلك الوثيقة لا يمت لأجهزة الدولة في المنيا بصلة، وبأن الكنيسة سوف تبنى طبقاً للقانون و بموافقة مطرانية سمالوط، مصيفا انه يجب تطبيق القانون علي من أثاروا البلية بنسرهم لتلك الوثيقة المزعومة لتسببهم في تأجيج الفتنة.
هذا وقد أكد مصدر كنسي ان الكنيسة لم تكن مشاركة في تلك الجلسة، والتي لم يحضرها قبطي واحد وترفض التعامل مع القضية خارج اللوائح والقوانين.
وكانت قوات الأمن قد تدخلت وحاصرت القرية منذ يوم الجمعة الماضي بعد ان تم حرق خمسة منازل علي خلفية الصلاة في احد منازل الاقباط بالقرية يوم خميس العهد، وتم القاء القبض علي خمسة عشر من المتشددين ومن المقرر إحالتهم الي النيابة خلال الأيام القلية المقبلة.
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