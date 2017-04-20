 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 03:06 مساءً
روابط سريعة
النيابة تقرر تشريح جثة منفذ هجوم كمين سانت كاترين
منفذ هجوم سانت كاترين

النيابة تقرر تشريح جثة منفذ هجوم كمين سانت كاترين

الخميس، 20 ابريل 2017 03:05 م

أمرت نيابة جنوب سيناء تحت إشراف المستشار خالد عيد المحامى العام لنيابات جنوب سيناء بانتداب الطب الشرعى وتشريح جثة الإرهابى منفذ هجوم كمين دير سانت كاترين الذي لقى مصرعه خلال مواجهات مع قوات إنفاذ القانون، والتعرف على هويته.

وعلى صعيد متصل، تواصل قوات إنفاذ القانون تمشيط جبال سانت كاترين للبحث عن شركاء الإرهابي وتم القبض على عدد من المشتبه بهم ولإطلاق سراح آخرين لم يثبت تورطهم.

بدوره، قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بزيارة المصابين بمستشفي شرم الشيخ الدولي وبرفقته اللواء محمود عيسي سكرتير عام المحافظة والدكتور خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد ضاحي مدير عام مستشفي شرم الشيخ الدولي للاطمئنان عليهم وتقديم افضل رعاية طبية لهم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3