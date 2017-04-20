أمرت نيابة جنوب سيناء تحت إشراف المستشار خالد عيد المحامى العام لنيابات جنوب سيناء بانتداب الطب الشرعى وتشريح جثة الإرهابى منفذ هجوم كمين دير سانت كاترين الذي لقى مصرعه خلال مواجهات مع قوات إنفاذ القانون، والتعرف على هويته.

وعلى صعيد متصل، تواصل قوات إنفاذ القانون تمشيط جبال سانت كاترين للبحث عن شركاء الإرهابي وتم القبض على عدد من المشتبه بهم ولإطلاق سراح آخرين لم يثبت تورطهم.

بدوره، قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بزيارة المصابين بمستشفي شرم الشيخ الدولي وبرفقته اللواء محمود عيسي سكرتير عام المحافظة والدكتور خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد ضاحي مدير عام مستشفي شرم الشيخ الدولي للاطمئنان عليهم وتقديم افضل رعاية طبية لهم.