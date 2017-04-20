البدري: لم أطلب إبعاد طه إسماعيل عن لجنة الكرة بالأهليالخميس، 20 ابريل 2017 03:03 م
نفى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تماما كافة الأنباء التي ترددت عن مطالبته بتقليص صلاحيات لجنة الكرة بالنادي، وتوجيه انتقادات شديدة لطه إسماعيل، عضو لجنة الكرة، بسبب اعتراضه على تحليله لأداء الفريق على شاشة إحدى القنوات الفضائية.
وقال البدري -في تصريحات صحفية اليوم الخميس- إن كل ما نشر عن رغبته في إبعاد طه إسماعيل عن لجنة الكرة بالنادي لا أساس له من الصحة على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة بصلة، مشددا على احترامه للكابتن طه، وتقديره لتاريخه الكبير مع الأهلي والمنتخب الوطني، خاصة أنه أحد رموز الكرة المصرية والأهلاوية، كما يعتز البدري أيضا بالكابتن أنور سلامة عضو اللجنة، والذي يتمتع بخبرة كبيرة وبتاريخ طويل مع النادي.
وأكد المدير الفني للأهلي أن العلاقة بينه وبين طه إسماعيل وأنور سلامة أكثر من رائعة، لافتا إلى أن هناك تواصلا وتعاونا مستمرا بينه، وبين الكابتن طه والكابتن أنور ولجنة الكرة بشكل عام، وهو ما يعود بالنفع على الفريق الأول، ويحقق أهداف وطموحات النادي.
وأشار البدري إلى أنه يعتز كثيرا بالتعاون مع لجنة الكرة، ويستمع دائما لآرائها حول أداء الفريق ورؤيتها المستقبلية، مؤكدا أن الهدف يكون دائما مصلحة الأهلي.
وشدد البدري على أن البعض يسعى لاختلاق أزمة لا وجود لها على أرض الواقع؛ من أجل ضرب حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق حاليا، وأثمرت عن تصدره لجدول الدوري الممتاز، وأيضا التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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