هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري.

وقال خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، في تصريحات صحفية: “خطابات اتحاد الكرة، وجدول الدوري، تؤكدان إقامة المباراة الأحد في الجولة 25 من الدوري”.

وتابع: “النادي لم يصله أي إخطار بتقديم أو تأجيل المباراة، نتمسك بإقامة المباراة في موعدها ونرفض أي تعديلات قد تطرأ عليها”.

كانت أنباء قد ترددت عن طلب الاتحاد تقديم موعد المباراة؛ حتى يتمكن الأسباني ماكيدا، مدرِّب الفريق، من مشاهدة مباراة كلاسيكو الليجا بين برشلونة وريال مدريد.