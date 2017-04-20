استقبلت اليوم نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لمناقشة سبل دعم التعاون والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة من خلال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقد أكد محافظ الوادى الجديد أن الصندوق الاجتماعي من أهم المؤسسات الداعمة للمحافظة، حيث أن له نشاط ملموس على أرض المحافظة من خلال الجهود المستمرة في توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة والتي تساعدهم علي رفع مستواهم المعيشي هم واسرهم.

ومن جانبها أكدت نيفين جامع حرص الصندوق الاجتماعى على تقديم كافة أنواع الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تكثيف التواجد في محافظة الوادي الجديد حيث أنها تعتبر من المحافظات الواعدة ذات البعد الاستراتيجي في تحريك قاطرة التنمية بجنوب الصعيد. وتم خلال اللقاء عرض تطور ونتائج المشروعات التي قام الصندوق الاجتماعى بتمويلها خلال الفترة السابقة بالمحافظة وذلك من خلال التنسيق مع شركاء التنمية.

ومن أهمهم شركة أرض الخير وهي إحدى مؤسسات مصر الخير حيث تم إقامة مزارع نموذجية لتطوير وتحسين الثروة الحيوانية في مصر وإعادة هيكلتها من خلال إتاحة فرص حقيقية لصغار المزارعين وشباب الخريجين لإقامة مشروعات صغيرة ناجحة في هذا المجال. هذا بالإضافة إلى تقليل الفجوة الاستيرادية من اللحوم الحمراء واتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة. وقد تطرق اللقاء الى مناقشة إمكانية دعم وتمويل صناعة التمور بالمحافظة حيث تعتبر المصدر الرئيسى للمحافظة حيث أشار سيادة المحافظ الى وجود أكثر من 2 مليون نخلة بالمحافظة.

و أشارت نيفين جامع غلى إمكانية تمويل ودعم مثل تلك المشروعات الصغيرة وتقديم الدعم المالى والفني لتصدير المنتج الخاص بصناعة التمور في شكله النهائي مما يعود بالنفع على المحافظة ويؤدى الى إتاحة العديد من فرص العمل للشباب.

والجدير بالذكر أن الصندوق الاجتماعي قد قام منذ نشأته عام 1992 حتى نهاية فبراير 2017 قد قام بتمويل العديد من المشروعات في نطاق المحافظة حيث بلغ إجمالي التمويل المتاح نحو 225.4 مليون جنيه لتنفيذ ما يزيد عن 11 ألف مشـروع صـغـيـر ومتنـاهـي الصـغـر مما أدى الى إتاحة حوالي 22 ألف فرصة عمل، وتم توفير منح بإجمالي تمويل قدره 58.8 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة اتاحت حوالي 9 الآف فرصة عمل.