قال أحمد أيوب، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام البدري، استفاد من ودية تليفونات بني سويف، بالاطمئنان على حالة كل اللاعبين وتجهيزهم بشكل قوي للمواجهات المقبلة.

وأكد أيوب أن الهدف من تلك التجارب هو إدخال اللاعبين في (فورمة) المباريات، خاصة في ظل احتياج الجهاز الفني لكل اللاعبين، مشيرا إلي أن حسام البدري يحرص على دراسة كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالفريق واحتياجاته خلال هذه المرحلة، فيما يتعلق بالدفع بأي لاعب، خاصة أن المعيار عند الجهاز الفني هو مصلحة الفريق.

وأوضح المدرب العام أن استعدادات الأهلي لمباراة طنطا بالجولة 25 من الدوري الممتاز بدأ التحضير لها عقب مباراة أسوان، مضيفا أن الجهاز الفني يتابع طنطا منذ فترة، ويعلم مدى التطور الكبير في شكل هذا الفريق، معتبرا أن مواجهته في غاية الصعوبة؛ نظرا لدوافع هذا الفريق باحتياجه لأي نقطة للخروج من شبح الهبوط.

وأضاف أن الأهلي لديه هدف واحد يعمل عليه الجهاز الفني واللاعبون في استكمال هذه المرحلة وفقا لما سيخدم الفريق.